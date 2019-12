Casal Bruciato: “toppe” alle caldaie, ripartono i termosifoni in via Facchinetti ma i cittadini non abbassano la guardia

Dopo l’ultima protesta dei residenti di via Facchinetti avvenuta nel pomeriggio di giovedì, una squadra di tecnici del Comune è intervenuta la mattina di venerdì 20 dicembre per favorire il funzionamento della caldaia. “Per la riparazione definitiva mancano dei pezzi necessari al funzionamento della caldaia che ad oggi non possiedono – hanno spiegato ai nostri taccuini dal comitato popolare Casal Bruciato – Nonostante questo i termosifoni sono stati rimessi in funziona ma è solo una toppa al problema, rimaniamo in guardia”.

"Pronti a tornare in strada con le barricate"

Nessuna resa da parte degli abitanti di Casal Bruciato, dagli animi ormai esasperati, pronti a ritornare in strada e a mettere in atto nuove barricate se i disagi dovessero tornare. Già perché anche nelle scorse settimane sono state messe delle “toppe” e dopo qualche ora i termosifoni erano di nuovo spenti. “L’amministrazione deve assicurare la risoluzione definitiva al problema” hanno aggiunto dal comitato che in questi giorni di lotta ha supportato i cittadini nella rivendicazione dei loro diritti.

Famiglie ancora al freddo in via Bargellini

Per ora restano al freddo ancora gli appartamenti ubicati in via Sante Bargellini: gli inquilini delle case popolari sono scesi in strada nei giorni scorsi per chiedere a gran voce l’accensione dei riscaldamenti. Intanto, dal civico 145 di via Diego Angeli: “Ai piani alti dei palazzi i termosifoni non funzionano”. A quanto pare, la parola “fine” per i disagi degli abitanti di Casal Bruciato è ancora ben lontana dall’essere scritta.