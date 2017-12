A Casal Bruciato è già Natale: revocata la disdetta del contratto tra Ater e Enasarco che salva 116 famiglie

Quest’anno a Casal Bruciato il Natale è arrivato con qualche giorno di anticipo e ha il volto della revoca della disdetta del contratto di locazione tra Ater e Enasarco: salve 116 famiglie dallo sgombero dei locali. La revoca, annunciata già nei giorni scorsi, si è concretizzata ella mattina di mercoledì 20 dicembre, durante l’incontro tra il Commissario dell’ATER Roma Pasquale Basilicata ed il Presidente della Fondazione Enasarco Gianroberto Costa quando è stata avviata la procedura amministrativa e ora si punta a un contratto “innovativo” che sarà formalizzato entro gennaio 2018.

Laboratorio per housing sociale

“Come sollecitato dal presidente della Regione, le parti convenute hanno manifestato la volontà di aprire un vero e proprio laboratorio per l’housing sociale, tale da permettere soluzioni nuove per le problematiche degli inquilini e delle famiglie che alloggiano negli stabili in questione” ha fatto sapere Enasarco a margine dell’incontro.

La storia

Possono tirare un sospiro di sollievo le 116 famiglie del civico 27 di via Diego Angeli che durante lo scorso mese di agosto hanno ricevuto una lettera che annunciava lo sgombero. Già perché l’Ater aveva disdetto il contratto di locazione degli immobili di via Diego Angeli di proprietà di Enasarco in quanto non disponeva più di possibilità economiche per il pagamento del canone. Le famiglie vivono qui da oltre 40 anni, da quando gli alloggi sono stati affidati nei giorni “caldi” della lotta alla casa che si stava svolgendo nel vicino quartiere di San Basilio.

Contratto innovativo

A tal fine, è stato stabilito di predisporre congiuntamente le linee guida per la stipula di un contratto innovativo che sarà formalizzato entro la fine del mese di gennaio 2018. La Fondazione Enasarco e ATER Roma auspicano una rapida conclusione della vicenda, tale da prefigurare maggiori garanzie per i soggetti coinvolti.