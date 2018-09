Danni da maltempo a Casal Bruciato, si spezza un ramo nel cortile condominiale

Dopo le piogge degli ultimi giorni, da uno degli alberi di via Carlo Alberto Cortina, si è spezzato un ramo dalle dimensioni considerevoli e nonostante i vari solleciti da parte dei cittadini non è mai stato rimosso. Fino alla mattina di martedì. Siamo nel quartiere Casal Bruciato del Municipio Roma IV dove la manutenzione del verde da tempo mette in allarme i cittadini.

Il ramo spezzato nel cortile condominiale da oltre dieci giorni

Da dieci giorni il ramo ha occupato parte del giardino degli alloggi popolari Ater di via Satta creando non pochi disagi ai residenti. “Mi sono attivato non appena i cittadini mi hanno messo al corrente della problematica – ha spiegato Massimiliano Umberti, capogruppo PD che del quartiere è anche residente – e nella mattina di martedì è stato effettuato il sopralluogo per il taglio dell’enorme ramo in più parti che verrà rimosso nei prossimi giorni”.

Il PD: "Chi di dovere si metta al lavoro"

E immediatamente il dito è stato puntato nei confronti della gestione del verde: “Tanti gli spazi che necessitano di interventi – ha puntualizzato Umberti – la programmazione della manutenzione delle aree diventa una priorità giorno dopo giorno soprattutto per non mettere a rischio l’incolumità dei cittadini”. Ha concluso: “La gestione del verde, o per meglio dire la “non gestione del verde” in questo municipio da parte del governo a cinque stelle sta toccando il fondo, è ora che chi di competenza si metta al lavoro seriamente”.