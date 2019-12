Raggi è sparita, i termosifoni accesi pure: a Casal Bruciato è di nuovo rivolta in strada

A Casal Bruciato va in scena una nuova protesta a poco più di 24 ore dall'ultima. Se mercoledì hanno protestato gli abitanti delle case popolari di via Sante Bargellini, giovedì scendono in strada i residenti di via Facchinetti. "Basta freddo, accendete i termosifoni" è la scritta che campeggia sullo striscione che gli inquilini dei civici 127 e 135 stringono tra le mani mentre bloccano la strada. “I termosifoni non sono mai stati accesi, siamo stati presi in giro fino ad ora, solo promesse – ha detto Giancarlo, un residente della strada ai nostri taccuini – Avrebbero dovuto essere accesi già ieri ma ad oggi ancora nulla”.

Durante la protesta, le rassicurazioni dell'assessora Meleo: "Domani saranno riparati"

A Casal Bruciato la rabbia cresce giorno dopo giorno perché la situazione è diventata “insostenibile” hanno spiegato ancora al nostro giornale. I manifestanti sono ancora in strada quando vengono raggiunti al telefono dall’assessora comunale Linda Meleo: “Ci ha garantito che nella mattina di domani verranno montati i nuovi pezzi e riscaldamenti entreranno in funzione subito” hanno spiegato dal comitato popolare Casal Bruciato e da Asia USB in strada al fianco dei manifestanti. Con loro anche la rete di solidarietà popolare tiburtina.

Casal Bruciato protesta da dieci giorni

Le proteste nel quartiere vanno avanti dallo scorso 5 dicembre, in quella data due blocchi stradali prima in via Diego Angeli e poi in via Satta per la mancata accensione dei termosifoni facevano già presagire che i cittadini non avrebbero accettato a cuor leggere il freddo di queste settimane. Qualche ora più tardi anche la contestazione alla sindaca Raggi e alla presidente Della Casa, intervenute in piazza Crivelli per inaugurare l’illuminazione. L’ultima protesta, è avvenuta nel pomeriggio di ieri e prima ancora sabato. Giorni di proteste e di rivendicazione dei diritti a Casal Bruciato, in attesa che qualcuno mantenga davvero la parola data.

Gallery