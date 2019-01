Casal Bruciato, rifanno le strisce e scompare la mini preferenziale

Via dei Fiorentini nel quartiere Casal Bruciato si è rifatta il look: ridisegnata la segnaletica orizzontale sul manto stradale. Nelle operazioni di restyling è scomparsa però la corsia preferenziale che aveva creato non poche polemiche tra i residenti del quartiere e soprattutto tra i genitori dei bambini del vicino istituto comprensivo “Anna Fraentzel Celli” situato lungo la strada. Non solo, anche la rimozione di cassonetti che rimasti “in trappola” in un primo momento sono poi stati definitivamente collocati altrove.

Era il novembre del 2017 quando i genitori dell’istituto comprensivo di via dei Fiorentini avviarono una petizione. Con la raccolta firme, indirizzata al Municipio IV e al Campidoglio, chiedevano “L’annullamento del tratto protetto davanti l’ingresso o di avere il permesso di fermare l’auto sulla preferenziale durante l’orario di apertura e chiusura della scuola” così come dichiarato ai nostri taccuini.

“La scomparsa della corsia preferenziale testimonia la presa di coscienza da parte dell’amministrazione di aver commesso un errore nell’idearla – ha commentato Massimiliano Umberti, capogruppo dem al Tiburtino – per questo, nel rifacimento delle strisce la preferenziale è scomparsa”. Umberti ha puntato il dito contro l’amministrazione pentastellata non solo municipale ma anche capitolina: “La sindaca Raggi si bea della realizzazione di chilometri e chilometri di corsia preferenziale ma se vengono realizzate tutte in questa maniera non hanno senso alcuno – ha concluso – tuttavia è rimasta intatta la segnaletica verticale che ne indica la presenza”.