VIDEO | Zingaretti inaugura il circolo Pd a Casal Bruciato: "Ricostruiamo il partito partendo dalle periferie"

Lo aveva annunciato, ad ora è realtà. Il Partito democratico apre il nuovo circolo a Casal Bruciato, in via Diego Angeli. Una decisione presa dopo i fatti di via Satta con le proteste dei residenti (accompagnati da casapound) per l’assegnazione di una casa popolare ad una famiglia rom. Presente anche il governatore del Lazio, e segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti: “Questo è solo il primo di un progetto più ampio che vede la presenza dei democratici nei quartieri - dice Zingaretti -, il Pd è tornato qui per non andarsene più, presente 365 giorni l’anno”.

Il nuovo circolo è proprio davanti a casa di Pippo Macrì, l’86enne che dal suo balcone fa intonare le note di “Bella Ciao”. Le sue casse erano posizionate anche oggi: “Bisogna riapre le sezioni - dice Pippo -, vediamo come va con Zingaretti”.