Prima lo sgombero poi l'occupazione, la storia si ripete al casale di Villa Fassini

Nei giorni scorsi, poco dopo lo sgombero, altri occupanti abusivi hanno preso possesso dei locali situati all’interno del parco di villa Fassini, nel quartiere Casal Bruciato Da tempo oggetto di occupazioni abusive, il vecchio casale situato all’interno del parco di Villa Fassini, è stato sgomberato nei giorni scorsi. Poco è bastato però perché altri occupanti se ne appropriassero nella notte tra lunedì e martedì.

“E’ una storia di occupazioni che va avanti da tempo - ha spiegato Massimiliano Umberti, capogruppo del Pd al Municipio Roma IV – nasce la necessità di affidare la struttura ad un ente istituzionale”. Sul ruolo che il caseggiato dovrebbe avere in futuro Umberti ha aggiunto: “Non è pensabile collocarci un’associazione considerato l’alto rischio a cui verrebbe esposta”.

Fino allo scorso anno, il parco di villa Fassini nel quartiere Casal Bruciato, è stato mantenuto dall’associazione Astart che all’interno dell’area verde ha anche effettuato mercatini di oggetti usati. Finito in uno stato di abbandono, il parco di Villa Fassini è rimasto di fatti inutilizzato. E sull’abbandono Umberti ha puntato il dito contro l’amministrazione municipale: “Il movimento cinque stelle è assente, non esiste una progettualità, cosa intende fare l’amministrazione per risolvere la problematica?”