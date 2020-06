Municipio IV: lavori in corso tra le strade di Settecamini e Casal Bruciato

Lavori in corso a Settecamini prima e Casal Bruciato poi nel IV Municipio con l’avvio di cantieri necessari al rifacimento di alcune delle strade più martoriate come via Casal Bianco (Settecamini) e via Bergamini e piazza Crivelli (Casal Bruciato).

Gli interventi già annunciati a Settecamini rientrano nel secondo stralcio di un progetto di riqualificazione avviato già lo scorso anno con il rifacimento di piazza Santa Maria dell’Olivo, dinanzi all’omonima chiesa. Il tratto oggetto di lavori è quello compreso tra via Bertolucci e via Rubelia per un importo di 500mila euro. Intanto: “Stiamo lavorando al bando per l’apertura di via Trevi nel Lazio” ha detto Roberta Della Casa, ex presidente del municipio (poi sfiduciata) e delegata di Raggi sul territorio, in riferimento a una seconda via di uscita dal quartiere. Il prossimo step riguarderà la costruzione di un parcheggio nell’area di via Casal Bianco occupata da anni da un gruppo di giostrai.

Nel quartiere Casal Bruciato, invece, il ripristino del manto stradale in via Bergamini e piazza Crivelli con la riparazione e il ripristino dei marciapiedi ammalorati. “Contenti di dare risposte che i cittadini chiedevano da anni” ha detto l’ex presidente.