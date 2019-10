Casal Bruciato, torna il mercato “Campagna Amica” di Coldiretti

Cinquecento metri quadrati ristrutturati, dove i cittadini potranno acquistare direttamente dagli agricoltori Coldiretti prodotti a chilometro zero provenienti da tutto il territorio regionale del Lazio: mercato “Campagna Amica” torna nella sede storica di via Tiburtina 695, a Casal Bruciato. È il secondo mercato più grande della Capitale dopo quello di via San Teodoro al Circo Massimo.

I mercati "Campagna Amica": l'incontro tra produttori e consumatori

Eccellenze enogastronomiche certificate dalla qualità Coldiretti: i mercati “Campagna Amica” sono incontro e confronto tra i produttori e i consumatori che possono confrontarsi, chiedere notizie, farsi raccontare le storie di impegno, sacrificio e tradizione che sono dietro ogni prodotto che viene venduto e che arriva sulle loro tavole. I mercati Campagna Amica nel Lazio generano un fatturato pari a circa 300 milioni di euro e si rivolgono ad un pubblico di consumatori che fanno una scelta precisa che punta su prodotti stagionali, sul confronto con i produttori e su un corretto rapporto qualità/prezzo.

Il nuovo mercato di via Tiburtina 695

Saranno più di venticinque gli espositori che prenderanno posto da venerdì mattina nel mercato Campagna Amica di via Tiburtina 695. Aziende già note ai clienti saranno posizionate nello spazio ristrutturato grazie ad un ingente investimento di Coldiretti Lazio. Sarà possibile acquistare prodotti ortofrutticoli, uova, carne bovina e carne di bufala, prodotti da forno, formaggi, salumi, pesce, latte e gelati, funghi, mozzarelle e latticini di mucca, mozzarelle di bufala, birra, vino e olio evo, legumi e frutta secca, miele. Sarà presente anche uno stand dell'associazione “Cibo Agricolo Libero” che propone la vendita di formaggi di pecora prodotti con latte biologico dalle detenute nei laboratori del carcere di Rebibbia che in questo modo imparano un lavoro costruendo una opportunità per il loro futuro.

Il mercato sarà aperto il venerdì e sabato dalle ore 8 alle ore 17 (orario invernale) e dalle ore 8 alle 14 (orario estivo). All’evento inaugurale, in calendario per le ore 11.00, saranno presenti David Granieri, presidente di Coldiretti Lazio e vice presidente nazionale di Coldiretti e Carmelo Troccoli, direttore generale di Fondazione Campagna Amica e membri del Consiglio regionale di Coldiretti Lazio.