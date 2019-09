Casal Bruciato, cadono calcinacci in via Diego Angeli. Della Casa: “Un milione di euro per la manutenzione”

Tra i danni del maltempo di domenica scorsa anche la caduta di calcinacci in alcuni dei palazzi popolari di via Diego Angeli. Siamo a Casal Bruciato dove dalla mattina di lunedì si è reso necessario recintare l’area per scongiurare ulteriori rischi. “Nei prossimi giorni sarà avviata la manutenzione sia comunale che municipale non solo a Casal Bruciato” ha detto la presidente del IV Municipio, Roberta Della Casa.

Da Casal Bruciato all'Albuccione, passando per San Basilio

Da Casal Bruciato all’Albuccione: le case popolari che ricadono sul territorio del IV Municipio saranno presto oggetto di manutenzione. I lavori alle facciate e alle coperture dei palazzi di via Gigliotti (a San Basilio) sono stati annunciati già a giugno di quest’anno quando la gara era in fase di aggiudicazione per un importo dei lavori di circa 600mila euro. Alla cifra sono da aggiungere anche somme provenienti dal bando comunale. Oltre la manutenzione prevista a Casal Bruciato anche le case popolari dell’Albuccione verranno sistemate: in questo si interverrà sugli impianti fognari.

Della Casa: "Siamo sulla strada giusta"

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo risultato, sappiamo che c’è ancora tanto da fare ma stiamo effettuando lavori di manutenzione che mai prima di ora erano stati realizzati – ha concluso Della Casa –Grazie anche ai cittadini che ci segnalano le criticità. Siamo sulla strada giusta, a discapito di chi mette il cappello su cose che non realizza e non ha realizzato per anni, come il partito democratico: di questo passo non ci sarà mai un’alleanza con loro”.