Insediamenti via Smith, Della Casa: “Proteste strumentali, lavoriamo a messa in sicurezza”

Non una messa in sicurezza momentanea ma definitiva quella che il Municipio Roma IV sta “studiando” per via Smith nel quartiere Casal Bruciato dove insistono due “accampamenti” di cui uno tollerato, l’altro no.

"Puntiamo alla riqualificazione dell'area"

“Abbiamo aperto dei tavoli già da tempo per discutere della condizione di via Smith - ha assicurato Roberta Della Casa, presidente del Municipio Roma IV – e abbiamo messo in atto una serie di interventi, come l’identificazione dei soggetti che occupano i caravan posteggiati e provvederemo anche all’ubicazione e alla delocalizzazione delle attività commerciali così da rendere più fruibile l’intera area”. Non solo: “Durante il periodo estivo sarà incrementata la sicurezza da una presenza più massiccia della polizia locale, in attesa che l’area mercato venga completamente riqualificata”.

"Necessari interventi mirati"

Intanto sull’area di via Smith proseguono le proteste degli attivisti di CasaPound: nel pomeriggio di giovedì l’ultimo intervento dei fascisti del terzo millennio lungo la strada. Ad oggi dei cinque caravan stanziati in via Smith ne resta solo uno ma alcuni dei residenti del quartiere commentano: “Torneranno nel giro di poche ore, questa non è una soluzione definitiva, ci vogliono interventi mirati di riqualifica del territorio”.