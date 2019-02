Casal Bruciato, furto al parco Bergamini: ripulite le macchinette delle bevande e degli snack

Un altro furto nella notte a Casal Bruciato e la lista di atti di microcriminalità nel quartiere si allunga in maniera esponenziale. Dopo le gomme bucate a circa 30 auto e le rapine presso gli esercizi commerciali della zona, questa volta ad essere presa di mira è stata la sede dell’associazione “Parco Bergamini” che gestisce il parco, per l’appunto, nell’omonima via. Il bottino del furto? Non più di 50 euro.

Tanti i danni, esiguo il bottino: non più di 50 euro

A raccontare quanto accaduto nella notte tra martedì e mercoledì è Angelo Sanchini, presidente dell’associazione che da qualche anno ha ingestione il parco, organizzando iniziative e prendendosi cura dell’area verde. “Siamo stati qui fino a mezzanotte perché il torneo di bridge è finito tardi – ha raccontato ai nostri taccuini, e il furto è avvenuto nelle ore successive”. Magro il bottino: “Hanno rotto le macchinette automatiche delle bevande che contenevano all’incirca 40 euro e poi hanno scassinato il nostro fondo cassa ma, essendo la nostra un’associazione senza scopo di lucro, il fondo conteneva non più di 15 euro per la gran parte in monete da 10 centesimi” ha aggiunto Sanchini. Tanti però i danni che i ladri hanno arrecato alla struttura: “Hanno scavato un buco nel muro e si sono introdotti da lì, poi hanno rotto le tubature del bagno e divelto le macchinette per derubarle: tra la struttura e i distributori danni per oltre 4mila euro” ha aggiunto il presidente dell’associazione. Non è la prima volta che l’associazione subisce furti di questo tipo: “E’ la terza volta in due anni e mezzo e nell’ultima occasione abbiamo installato le inferriate, questa volta infatti sono entrati dalla parte opposta”. Infine Sanchini: “Siamo molto dispiaciuti perché la nostra associazione è un punto di riferimento per il quartiere e produce aggregazione, non è possibile essere vittime di tali eventi”. L’associazione Parco Bergamini ha sporto denuncia alla polizia di Stato.

Il PD punta il dito contro il governo a cinque stelle: "Basta selfie e video, pensate alla sicurezza dei cittadini"

Ad alzare la voce ancora una volta il Partito Democratico del Tiburtino che già nelle precedenti occasioni aveva puntato il dito contro il governo a cinque stelle per la mancanza di sicurezza tra le strade del quartiere. “Casal Bruciato è abbandonato a se stesso, ormai non si contano più gli episodi di microcriminalità e gli atti di vandalismo di cui residenti e attività commerciali continuano ad essere vittime – ha commentato Massimiliano Umberti, capogruppo dem al Tiburtino – il ministro Salvini, la sindaca Raggi e la presidente Della Casa con il loro silenzio sono complici di quanto sta avvenendo nelle strade del nostro quartiere”. Ha concluso: “Invece di dedicarsi a selfie e video promozionali, i Cinque stelle e la Lega pensassero a garantire la sicurezza ai cittadini”.

Gallery