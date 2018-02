Furti, estorsione e spaccio: a Casal Bruciato una fiaccolata per la legalità

Una piazza al buio, spesso teatro di reati e atti delinquenziali: spaccio, furti e anche estorsione. E’ piazza Balsamo Crivelli, nel cuore del quartiere Casal Bruciato, a ridosso della via Tiburtina. Di recente, anche un omicidio su uno dei ballatoi delle case popolari di via Satta. Dopo l’uccisione di “Mitraia”, così veniva soprannominato l’uomo ammazzato con un proiettile all’addome, i riflettori sono puntati sulla sicurezza che non c’è. E’ il Partito Democratico del IV Municipio ad organizzare una fiaccolata per la sicurezza.

Fiaccolata per la sicurezza in piazza Balsamo Crivelli

“Dopo i recenti fatti di cronaca avvenuti nel quartiere di Casal Bruciato ma in molte altre zone del Municipio – ha commentato al nostro giornale Massimiliano Umberti, capogruppo dem al Tiburtino - vogliamo accendere una luce nel buio di questa amministrazione”. Una fiaccolata statica, in piazza Balsamo Crivelli priva di illuminazione per porre l’attenzione su tematiche come sicurezza e legalità. “Si tratta di beni comuni che rientrano nel vivere quotidiano, del resto la parola sicurezza è propria della sinistra – ha aggiunto Umberti - La legalità non è ne di destra ne di sinistra, come ricordava già dieci anni fa Veltroni ma un diritto fondamentale dei cittadini”.

"La sindaca non sa utilizzare i poteri che ha"

E snocciolando le iniziative messe in campo dal PD Umberti ha ribadito: “Lo dimostra la sicurezza urbana voluta da Minniti che conferisce più potere ai sindaci e il Daspo ai violenti”. Il gruppo dem del IV Municipio ha lanciato infine una stoccata al partito di governo cittadino: “La sindaca che in questo momento ha più poteri dimostra di non saperli utilizzare, a prova di questo il fatto che i nostri quartieri sono sempre più allo sbando senza legalità”.