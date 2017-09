Sfrattati da via Casal Bruciato irrompono in Municipio: "La giunta si dimetta"

Hanno trovato le “istituzioni sorde” alle loro richieste e amaramente non hanno potuto far altro che commentare: “Se la giunta non ha ragione di esistere si dimetta subito”. Sono gli attivisti del Nodo Territoriale Tiburtina che nella mattina di giovedì 21 settembre sono arrivati nei locali del Municipio Roma IV, in via Tiburtina 1163, insieme alle famiglie sfrattate dalle case di via Casal Bruciato 27.

Dopo 40 anni è ancora emergenza casa

E’ necessario però fare un passo indietro per capire qual è il disagio abitativo che 118 famiglie stanno vivendo da troppo tempo. Nel 1974, durante la lotta per la casa nel quartiere San Basilio quando Fabrizio Ceruso perse la vita, le famiglie in emergenza abitativa furono collocate a Casal Bruciato. Qui trovarono posto nella case di proprietà Enasarco con cui Ater e Regione stipularono un accordo: Ater avrebbe preso in affitto da Enasarco gli appartamenti e il canone di locazione per i primi anni lo avrebbe pagato la Regione. Dopo qualche anno l’affitto è stato scaricato esclusivamente su Ater ma l’ente adesso non ha più facoltà economica per coprire questa spesa e ha disdetto il contratto con Enasarco. In tutto questo, nonostante gli appelli di Ater alla Regione, gli inquilini che hanno pagato ad Ater un subaffitto sono stati sfrattati. E dopo 40 anni il problema della casa è tornato come un fantasma del passato, dopo 40 anni.

La prossima protesta in Regione

“Il Municipio e la sua presidente Roberta Della Casa Presidente IV Municipio si sono dimostrate ancora una volta sorde rispetto alle istanze sociali, in questo caso degli abitanti di Casal Bruciato, e non si è assunta nessuna responsabilità rispetto a questa vicenda gravissima”, hanno commentato dal Nodo. “Continuiamo a riscontrare un atteggiamento di rigidità da parte della forza politica che governa questa città e questo municipio, incapace di prendere posizione e sostanzialmente inutile come forza di governo – hanno concluso - Se l'organo municipale non ha ragione d'essere, si dimetta subito”. E rilanciano quindi un nuovo appuntamento per la giornata del prossimo giovedì all’assessorato alle politiche sociali della Regione.

“Dove sono le politiche abitative del Comune di Roma?”

Il gruppo consiliare del partito democratico durante i giorni scorsi ha presentato un ordine del giorno che ha impegnato la presidente Della Casa a “verificare lo stato dell’arte”, capire dunque la questione sfratti come si sta evolvendo e di impegnarsi presso l’assessore alla casa per fronteggiare l’emergenza abitativa. Intanto i dem hanno anche chiesto e ottenuto un incontro con il commissario Ater che si svolgerà nei prossimi giorni: “Ci stiamo impegnando con i referenti regionali per avere delle risposte – ha fatto sapere il capogruppo Massimiliano Umberti – è assurdo che chi vive in queste case da 40 anni debba essere buttato fuori dall’oggi al domani, dove sono le politiche abitative del Comune di Roma?”.