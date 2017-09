VIDEO | Box allagati dalle fogne e "topi grossi come gatti". Dentro le case Ater di Casal Bruciato

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le immagini girate all'interno delle palazzine gestite da Ater e Comune di Roma in via di Casal Bruciato 25 e 27. Uno scenario da lasciare senza fiato soprattutto quando si arriva nel locale dei garage diventato ormai fogna a cielo aperto.

"Paghiamo il prezzo dell'assenza totale di manutenzione, ordinaria e straordinaria, da più di 40 anni", spiega un inquilino della palazzina A, ormai senza speranze. Perchè non solo queste case gli stanno per essere tolte, ma la vita all'interno del comprensorio è sempre più dura. Tra degrado e "topi grossi come gatti":