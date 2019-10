Casal Bruciato, in via Tiburtina ha riaperto il mercato di Campagna Amica

Cinquecento metri quadrati dov'è possibile acquistare le migliori produzioni agroalimentari di Campagna Amica. Venerdì 18 ottobre ha riaperto i battenti il mercato di via Tiburtina 695.

Uno spazio rinnovato

Dopo un peridodo di ristrutturazione, voluta e finanziata da Coldiretti, gli stand dei produttori agricoli del Lazio sono tornati a disposizione dei tanti clienti. Un momento atteso nel territorio che ospita il secondo più grande mercato di Campagna Amica, il circuito che nella regione produce un fatturato di circa 300 milioni di euro.

L'impatto sociale e culturale

"I mercati Campagna Amica hanno un forte impatto sociale anche sul piano dell'educazione alimentare – ha spiegato David Granieri presidente di Coldiretti Lazio - Molte scuole scelgono questi luoghi per insegnare ai bambini il significato e il senso di un prodotto coltivato e portato direttamente dalle aziende al mercato, un modo straordinario per superare i gap culturali che ruotano intorno a questo settore perché siamo da sempre convinti che la percezione vera del valore del prodotto che acquistiamo si ha solo se si conosce la storia del prodotto stesso”.

I prodotti di Campagna Amica

All'interno del rinnovato spazio di via Tiburtina, i cittadino possono acquistare prodotti ortofrutticoli, uova, carne bovina e carne di bufala, prodotti da forno, formaggi, salumi, pesce, latte e gelati, funghi, mozzarelle e latticini di mucca, mozzarelle di bufala, birra, vino e olio evo, legumi e frutta secca, miele.

Giorni e orario d'apertura

Inoltre, all'interno del plateatico, è possibile apprezzare anche i prodotti dell'associazione Cibo Agricolo Libero. Lo stand propone la vendita di formaggi di pecora prodotti con latte biologico dalle detenute nei laboratori del carcere di Rebibbia. Il mercato di Campagna Amica di via Tiburtina, a diferenza di quello di via San Teodoro, non resta aperto la domenica. Resta però a disposizione il venerdì ed il sabato dalle ore 8 alle 17 durante l'inverno e dalle 8 alle 14 nel periodo estivo.