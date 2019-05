VIDEO | A Casal Bruciato apre il nuovo circolo Pd. I residenti: "Era ora"

Quanti sanno che apre un nuovo circolo del Partito democratico a Casal Bruciato? E cosa ne pensano? Abbiamo incontrato alcuni residenti. Tra gli intervistati, pochi sanno del nuovo circolo. per alcuni cambia poco, per altri invece è una buona cosa, anche per chi non è un elettore: “Va sempre bene che un partito sia presente nel territorio”, dice un’abitante di zona. “Era ora - risponde un’altro -, quanto accaduto qui è tuta colpa loro, hanno chiuso le sezioni in tutta Roma ed ecco il risultato”.