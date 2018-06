Famiglie senz'acqua da giorni, il Campidoglio diffida l'Inps e stanzia 14mila euro per ripristinare il servizio

Quattro giorni senz’acqua e due giorni di protesta: questo il bilancio del disagio che gli inquilini delle case popolari di via Sante Bargellini a Casal Bruciato hanno vissuto nelle ultime ore. Rabbia e indignazione che hanno portato le famiglie del civico 23 a scendere in strada e bloccare la via Tiburtina nei pomeriggi di lunedì e martedì. Gli immobili sono di proprietà dell’Inps e utilizzati in fitto passivo dal Comune di Roma. E proprio dal Campidoglio è giunta una risposta ai cittadini: “Il Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale si è tempestivamente attivato per provvedere al ripristino della normalità rispetto all’assenza del servizio idrico, immobili di cui la manutenzione risulta di competenza dell’Inps stesso”. Nella mattina di mercoledì in via Sante Bargellini sono intervenuti idraulici del Municipio accompagnati dall' assessore ai lavori pubblici che hanno lavorato agli impianti. "Il problema è stato determinato dalla mancata manutenzione programmazione delle schede digitali" ha commentato un inquilino.

Il Campidoglio stanzia 14mila euro per interventi di ripristino

Al fine di tutelare i cittadini, l’Amministrazione capitolina ha rappresentato le relative istanze all’Inps chiedendo che fossero prontamente avviati gli interventi di manutenzione necessari. Tuttavia, nonostante le diffide, l’Inps si è reso indisponibile a procedere in tal senso. Per non far rimanere i cittadini nel disagio, Roma Capitale ha quindi tempestivamente provveduto a stanziare fondi per 14 mila euro e ad inviare i propri tecnici sul posto. Un servizio di autobotti sarà attivo fino alla completa risoluzione del danno.

Dal Municipio: "Non abbiamo avuto segnalazioni prima di lunedì"

Sull'assenza di acqua in via Sante Bargellini, la minisindaca Roberta Della Casa: "Nessuna segnalazione è pervenuta alla nostra attenzione fino a lunedì mattina quando un cittadino mi ha informata telefonicamente. Ci siamo immediatamente attivati ed in poche ore l’acqua è tornata in 8 scale su 10". Sulla reponsabilità dell'Inps per la manutenzione in quanto proprietario ha aggiunto: "Fa orecchie da mercante". Per gestire l'emergenza Della Casa ha puntualizzato: "Abbiamo inviato autobotti di acqua sanitaria e scorte di acqua potabile in bottiglia".

"Ripristinata l'acqua ovunque"

"Già questa mattina, grazie ad un appalto municipale, che interviene in supporto del comune in quanto non direttamente competente, l’acqua è stata ripristinata ovunque - ha proseguito la presidente del Municipio Roma IV - La collaborazione con il Campidoglio ha portato al municipio un’ulteriore piccola somma che verrà impegnata nelle prossime ore per terminare l’intervento, tutto il necessario verrà operato dal municipio, garantendo acqua in tutte le fasi". Sulla protesta ha specificato: "Pochi erano i cittadini a protestare, ci abbiamo parlato e siamo al loro fianco mentre gli altri solo i soliti movimenti strumentali". Della Casa ha risposto alle accuse del gruppo Fratelli d'Italia: "Prendo atto dell’evidente apertura del gruppo FDI alle forze di sinistra e di come in tanti anni di politica non conoscano ancora le competenze degli enti pubblici. Ricordiamo che la campagna elettorale è finita, Ghera pensi ad assolvere ai suoi compiti".

“Il nostro Municipio è nel caos”

A commentare il disagio degli inquilini del civico 23 di via Santa Bargellini anche il Partito Democratico del Tiburtino: “Questo è il nostro municipio, è nel caos più totale, l'inefficienza del Comune mette a dura prova la pazienza dei cittadini", ha detto il capogruppo del Pd in IV Municipio, Massimiliano Umberti.