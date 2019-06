Casal Bruciato: via Diego Angeli ancora chiusa e cassonetti stracolmi

È stato chiuso nella serata di giovedì il tratto compreso tra via Donati fino e via Tiburtina a causa di avvallamenti del manto stradale: a decretare l’interdizione di buona parte di via Diego Angeli sono stati i vigili del fuoco ma a Casal Bruciato inizia a sorgere un nuovo disagio che non è solo legato alla viabilità.

L'ispezione attraverso tomografia elettrica in 3D per comprenderne le cause

“Solo mercoledì mattina verrà realizzata una tomografia elettrica in 3D – ha spiegato Massimiliano Umberti, capogruppo del PD municipale – e se l’ispezione sotterranea dovesse far emergere cunicoli o altra tipologia di profondità, i lavori non inizierebbero nell’immediato”. In questo caso, infatti, i “vuoti” dovrebbero essere ricoperti con della terra e la chiusura si protrarrebbe ancora.

Rifiuti nei cassonetti ma Ama non può passare per il ritiro

Ad aggravare ancora di più il disagio è la presenza dei cassonetti dei rifiuti lungo il tratto di strada chiuso il traffico. Già perché nonostante l’interdizione della strada i residenti che abitano a ridosso della via, conferiscono i propri rifiuti ma i camion Ama, così come le macchine non possono passare per il ritiro. “Lancio un appello a tutti i residenti – ha concluso Umberti – utilizzate altri cassonetti, evitiamo discariche a cielo aperto nocive per tutti”.