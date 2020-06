Municipio IV: da Casal Bruciato a Tiburtino III, se queste sono strade

In via del Badile le strisce pedonali sono invisibili e anche in via del Frantoio la condizione non migliora. Siamo a Tiburtino III, uno dei quartieri del Municipio Roma IV a ridosso della via Tiburtina e di fronte alla fermata S. Maria del Soccorso della linea B. Percorrere i marciapiedi è come camminare in una savana tra erba alta e tronchi tagliati, dove abbassare la guardia è impossibile perché l’asfalto, troppo spesso deteriorato e rotto, è fonte di pericolo. Questa immagine non è diversa da quelle che si catturano tra le strade di Casal Bruciato o Casal Bertone nonostante gli interventi di lavori pubblici realizzati nelle scorse settimane.

È sufficiente percorrere via Pollio, via Mezzacapo e ancora via Baldissera a Casal Bertone perché degrado, incuria e abbandono si sintetizzino in una sola fotografia. Emblematica la voragine che dalla scorsa settimana campeggia lungo il marciapiede di via Perrucchetti, recintata ma finita nel dimenticatoio nonostante “E’ un pericolo per i pedoni” hanno detto dal quartiere.

Manto dissestato e buche anche in via Diego Angeli, a Casal Bruciato dove una voragine preoccupa i residenti. “Dopo gli interventi da spot elettorale dei giorni scorsi sulle strade del nostro quartiere, ecco la dura realtà: strade così deteriorate da aprire voragini. È ora che i cinque stelle vadano via dal governo della città” ha detto Massimiliano Umberti, ex capogruppo dem e residente di Casal Bruciato.

