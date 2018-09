Scade la concessione alla piscina Olimpia, il Municipio la mette a bando

“Nonostante i ripetuti solleciti da parte dell’Amministrazione Municipale e della ASL affinché il concessionario adempiesse ai suoi doveri di messa in sicurezza dell’impianto e provvedesse ai lavori di manutenzione, ci siamo resi conto che mancavano anche i requisiti basilari per lasciare aperto l’impianto”. Queste le motivazioni della chiusura della piscina Olimpia di via Satta nel quartiere Casal Bruciato commentate dalla presidente del Municipio Roma IV, Roberta Della Casa nel giorno della scadenza della concessione dopo dieci anni di mandato.

Mancata manutenzione e incolumità dell’utenza

La mancata manutenzione della struttura omessa quindi dai concessionari della struttura comunale, adiacente la scuola, avrebbe potuto “mettere a rischio l’incolumità e la salute della numerosa utenza e abbiamo dovuto prendere l’unica strada percorribile: l’impianto sarà riconsegnato oggi stesso al Municipio Roma IV” ha proseguito la minisindaca.

La struttura sarà messa a bando

E’ ancora la presidente Della Casa ad annunciare la messa a bando della struttura: “Il bando di gara per un nuovo affidamento sarà pubblicato nelle prossime settimane grazie al continuo impegno di tutti gli uffici amministrativi e tecnici del Municipio, il prossimo concessionario provvederà, prima della apertura, a sostenere tutti gli interventi necessari previsti dalle normative vigenti in materia e la piscina sarà riaperta nel 2019 più bella e più funzionale, i cittadini potranno usufruire di una struttura sportiva municipale degna di nota”. Ha concluso: “Sarà il primo impianto sportivo di competenza municipale ad esser assegnato tramite Avviso Pubblico dopo l’approvazione del nuovo Regolamento sugli impianti sportivi deliberato dall’Assemblea Capitolina nel marzo scorso”.