"Da due anni in via Smith c’è un’auto bruciata e mai rimossa": Casal Bruciato sprofonda nel degrado

Auto bruciate e mai rimosse, cestini per la raccolta dei rifiuti rotti, buche, strisce pedonali inesistenti e panchine fuori uso: si presentano così piazza Balsamo Crivelli e la vicina via Satta nel quartiere Casal Bruciato. Da tempo i residenti chiedono interventi di riqualificazione, di messa in sicurezza e di ripristino dei giochi e delle panchine ma nel quartiere si avvicendano solo interventi spot quando si accendono i riflettori.

Panchine fuori uso e cestini per la raccolta dei rifiuti rotti

“L’ultimo sfalcio dell’erba nella zona adiacente piazza Crivelli è avvenuto in seguito alle manifestazioni che hanno interessato il quartiere negli ultimi tempi (scontri tra CP e baraccati di via Smith)” hanno spiegato alcuni residenti di Casal Bruciato. “Le panchine sono inutilizzabili, di alcune di esse sono rimasti solo i ferri arrugginiti, mancano le componenti in legno – hanno aggiunto – i giochi resistono per il momento ma necessitano di interventi di messa in sicurezza”. Basta allontanarsi di poche decine di metri dalla piazza, fulcro del quartiere, per raggiungere via Smith dove: “Da più di due anni è stata abbandonata un’auto bruciata che il Comune non ha mai rimosso”.

"Abbandonati a noi stessi"

"I nostri quartieri vivono uno stato di abbandono totale, alcune zone come Settecamini e Casal Bruciato - ha spiegato Michela Esposito del Coordinamento dei comitati della Tiburtina - sono costantemente ignorate dalle istituzioni e i loro interventi sono pressoché inesistenti lasciando noi cittadini in balìa del fai da te e della sopravvivenza".

