Nidi a gestione diretta, Della Casa replica ai dem: "Stiamo valutando tutte le possibilità per garantire il servizio"

Le opposizioni del Tiburtino hanno chiesto la convocazione di un consiglio straordinario per discutere della “mancata apertura” degli asili nido a gestione diretta di piazza Gola e piazza Balsamo Crivelli nel territorio del Municipio Roma IV. “L’allarme” è scaturito in seguito allo svolgimento dell’ultima commissione scuola, un episodio che ha lanciato un assist al PD che ha immediatamente puntato il dito contro la presidente Della Casa: “Ennesima sconfitta a cinque stelle”. Ma la minisindaca non ci sta e a queste accuse ha replicato: “Non è chiaro chi abbia dato questa notizia”. (QUI LA NOTIZIA)

"Se non dovesse essere così sarò la prima a chiedere spiegazioni"

Roberta Della Casa ha voluto mettere in chiaro alcune precisazioni: “La procedura per il servizio di nido in concessione, ovvero per attivare la gestione diretta, è in capo al dipartimento il quale sta lavorando per l’apertura del 1 settembre – ha tuttavia puntualizzato - Se non dovesse essere così sarò la prima a chiedere spiegazioni perché, del resto, la delibera 46 è stata proposta e approvata in Comune e prevede l’inserimento delle strutture di piazza Crivelli e piazza Gola”.

"Stiamo valutando tutte le possibilità per garantire il servizio"

La minisindaca però ha già annunciato anche un eventuale piano B: “Ovviamente stiamo comunque valutando tutte le possibilità per garantire il servizio all’utenza qualora ci fossero ritardi e sul fronte dell’occupazione c’è un dialogo aperto con gestori, comune di Roma e sigle sindacali – ha concluso - Siamo tutti a lavoro sulla questione per non lasciare nulla al caso ma ognuno con le proprie competenze ed il Municipio non può sostituirsi alla struttura Capitolina”.