Tiburtino: gli asili nido “La farfalla” e “Casa giardino” restano chiusi

Poche iscrizioni e zero liste d’attesa: sono queste le motivazioni che hanno portato a decretare la chiusura degli asili nido “La farfalla” e “Casa giardino” di piazza Gola e piazza Balsamo Crivelli. Entrambe le strutture sono collocate in contesti urbani dal tessuto sociale particolarmente lacerato come Casal de’ pazzi e Casal Bruciato del Municipio IV. I nidi un tempo convenzionati avrebbero dovuto riaprire con un passaggio alla gestione diretta ma sono poi stati chiusi lo scorso anno in attesa di una soluzione che però non è arrivata.

La vicenda arriva in Campidoglio, alla commissione trasparenza

Nei giorni scorsi la chiusura dei due asili nido è finita anche sul tavolo della commissione trasparenza del Campidoglio e le proteste dei gruppi politici di minoranza non accennano a placarsi. E se i consiglieri di opposizioni Palumbo e Celli dal Comune hanno puntato i riflettori sull’abbandono delle strutture, il partito democratico municipale ha aggiunto: “Ogni anno le liste di attesa ci sono eccome, ma soprattutto se tutti i nati di questo municipio quest'anno si iscrivessero al nido i posti non basterebbero” ha tuonato Annarita Leobruni, consigliera dem e membro della commissione scuola del tiburtino.

PD: “I grillini sono poco interessati ai bisogni dei cittadini”

“Nessuno si chiede dove si iscriveranno i bambini che avrebbero potuto frequentare queste strutture, ovviamente in nidi privati con costi esosi per le famiglie – ha continuato Leobruni concludendo – Si depotenziano i servizi educativi con una mossa da "vecchia politica". Il m5s non è interessato ai bisogni dei cittadini”.