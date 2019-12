Casal Bruciato ancora al freddo, cittadini in piazza: “Accendete i termosifoni”

Non c’è pace per gli inquilini delle case del Comune a Casal Bruciato nel IV Municipio. Già perché da quando è avvenuta l’accensione dei riscaldamenti in tutta la città (17 novembre), nel quartiere i termosifoni sono partiti a singhiozzo tra le varie strade del quartiere, lasciando al freddo centinaia di famiglia e in alcuni casi non sono proprio stati accesi.

Proteste a Casal Bruciato nei giorni scorsi

A nulla sono servite le rimostranze e le manifestazioni di protesta che gli inquilini delle case di via Facchinetti prima e via Satta poi hanno messo in campo lo scorso giovedì quando sia di mattina che di pomeriggio hanno bloccato le rispettive strade. Nello stesso giorno, in maniera spontanea, gli inquilini hanno contestato la sindaca Raggi e la presidente Della Casa durante l’inaugurazione dell’impianto di illuminazione in piazza Balsamo Crivelli, nel cuore del quartiere.

"Accendete i termosifoni", l'assemblea in piazza Crivelli

Ed è proprio da piazza Crivelli che gli abitanti del quartiere sono tornati a far sentire la propria voce con un’assemblea pubblica nel pomeriggio di martedì organizzata dal comitato popolare e dalla Casa del popolo di Casal Bruciato. “Accendete i termosifoni”: questa la scritta sullo striscione affisso dai cittadini che non escludono l’avvio di nuove azioni di protesta purché le loro case siano riscaldate. Attualmente gli appartamenti al freddo sono ai civici 145-147 di via Diego Angeli, di via Smith, via Satta e piazza Balsamo Crivelli. “Convocheremo una nuova assemblea per giovedì – hanno spiegato gli organizzatori – Qua si muore di freddo”.