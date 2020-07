Casal Bruciato scende in piazza: “L’antenna deve essere rimossa”

L’antenna Iliad in via Sandro Sandri è stata installata nonostante il parere negativo del municipio e le contestazioni dei cittadini. Un atto “di forza” che indigna e fa arrabbiare quanti in questi mesi hanno lottato per dire un altro “no” a Casal Bruciato, quartiere a ridosso della via Tiburtina che in soli 2.5 Km quadrati vanta la presenza di 9 antenne.

“Mercoledì scendiamo in piazza con un presidio, chiediamo la rimozione dell’antenna e soprattutto vogliamo sapere che cosa sia successo. Chi e perché ha autorizzato l’installazione di un’antenna sul tetto di una scuola” ha detto Marcella del Comitato popolare che insieme ad altri cittadini sta avviando la protesta.

Il blocco all’antenna (anche grazie all’allora presidente della commissione ambiente Nastrucci), avvenuto con non poche difficoltà e rimostranze da parte dei cittadini, è stato arginato. Nell’ottobre dello scorso anno, dal centro Elis è stata inviata all’azienda Iliad una nota per “richiedere una migliore copertura radioelettrica”. Un’istanza che la società telefonica aveva accolto positivamente spiegando in un documento inviato a Comune e Municipio che la “scuola professionale non è da considerarsi sito sensibile in quanto non ricompresa nella tipologia di istruzione di base”.

“Ci faranno friggere tutti” avevano denunciato nei giorni scorsi dalle pagine del nostro giornale i residenti del quartiere che da settimane ormai hanno avviato una nuova battaglia per ribadire il loro diritto alla salute. L’appuntamento è fissato per il pomeriggio di mercoledì 8 luglio, alle ore 18.00 in via Sandro Sandri proprio di fronte all’installazione dell’antenna.