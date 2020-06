Casal Bertone, voragine sul marciapiede di via Perrucchetti. Il comitato: “E’ questa la rivoluzione annunciata?”

Una voragine in via Perrucchetti preoccupa i residenti. Siamo a Casal Bertone, uno dei quartieri del Municipio Roma VI che da qualche giorno deve fare i conti con un nuovo “pericolo”. Già perché la voragine si trova proprio nei pressi delle fondamenta di un palazzo condominiale e segue il crollo recente di un albero in via Ricotti, poco distante da via Perrucchetti, avvenuto agli inizi del mese di giugno.

“I cittadini continuano a rischiare il peggio ogni giorno, è questa la rivoluzione che l’ex presidente del Municipio aveva annunciato?” è il commento di Lorenzo Mastrocesare del comitato in riferimento alle recenti dichiarazioni di Roberta Della Casa, delegata di Raggi dopo la sfiducia, nell’ambito della manutenzione di via di Casal Bertone. Infine: “Non possiamo più aspettare! Tra alberi che cadono e voragini che si aprono qua c'è la salute dei cittadini da tutelare più che la propaganda da diffondere a tutti i costi” ha concluso Mastrocesare.

