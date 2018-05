VIDEO | Tiburtino, si apre voragine in via Bertarelli: "Roma è un macello"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La grossa buca si è aperta intorno a mezzanotte di domenica 29 maggio. Ad allertare la Polizia locale, commercianti e residenti di zona che si sono accorti del profondo buco. L'immediata messa in sicurezza con la strada che, nel punto in cui è stata transennata, è ridotta al traffico alternato delle auto. “Speriamo la riparino presto, dice una residente - passo spesso in macchina ed è un macello”. Da accertare ancora le cause che hanno provocato l'apertura dell'asfalto, visto che in quel punto, da quanto si apprende dagli stessi tecnici del comune sul posto, non ci sono tubi dei servizi a cui poter attribuire una perdita d'acqua.