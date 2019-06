VIDEO | Incendio auto a Casal Bertone: “Sembrava di essere in guerra, fiamme fino al quinto piano”

C’è chi prova a recuperare le poche cose rimaste intatte all’interno della propria auto. Chi osserva lo scenario scantando una fotografia, chi ricorda la notte appena passata un “delirio di fiamme e paura”. Siamo a Casal Bertone, in via Giovanni Pittaluga, dove nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 giugno sono andate a 12 auto in sosta, 7 distrutte e 5 danneggiate

"Tutto è iniziato dalla Smart, erano circa le 3 di notte - racconta un’abitante al quinto piano - abbiamo chiamato i soccorsi, ma in pochi minuti l’incendio ha coinvolto le altre macchine. Le fiamme arrivavano fino a quassù, scoppi continui, abbiamo avuto paura".