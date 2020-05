Casal Bertone, avviati i lavori attesi da anni sulla via principale. Il comitato: “Gli antichi romani ci avrebbero messo di meno”

“Sembra di vivere a Beirut”. Negli anni questa frase è stata spesso pronunciata dai residenti del quartiere che con tutti i mezzi possibili hanno chiesto a gran voce il rifacimento della via principale: via di Casal Bertone, ottenendo in cambio un roboante silenzio.

Nel vuoto sono finite le decine e decine di mail e segnalazioni del comitato di quartiere, la petizione che all’epoca raccolse 500 firme, le manifestazioni, gli incontri e le promesse a cinque stelle da campagna elettorale. Da qualche giorno, dopo un primo intervento in passato che aveva riguardato una parte della via che taglia in due il quartiere, altri lavori sono stati avviati per il rifacimento della strada. “Rivoluzioniamo Casal Bertone” ha detto dalle pagine FB l’ex presidente del IV Municipio Roberta Della Casa, oggi delegata di Raggi al tiburtino dopo la sfiducia.

Un’espressione che però il comitato di quartiere (da anni in prima linea per la riqualificazione di Casal Bertone e da altrettanto tempo ignorato dal municipio) ha rimandato al mittente: “A Casal Bertone non serve nessuna rivoluzione, o presunta tale, basta completare le opere pubbliche ferme da anni come il mercato o il parco pubblico, o ancora il centro polivalente – hanno detto al nostro giornale – E anche realizzare opere pubbliche mai avviate come la casa del quartiere”.

E sull’isola ambientale, per la quale il dipartimento ha mandato in gara i lavori per la realizzazione hanno aggiunto: “Nella sua dichiarazione marziana (pagina fb ndr) Della Casa menziona l’isola ambientale, opera che il Comune sta portando avanti senza mai aver organizzato un’assemblea con i cittadini”. Un quartiere, nel bene e nel male, inascoltato.