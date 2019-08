Tiburtino: nuova voragine in via di Casal Bertone, ancora vigili a guardia delle buche

Nemmeno il tempo di digerire quanto avvenuto lo scorso 24 luglio che in via di Casal Bertone, a pochi metri dall’ultima voragine, si apre una nuova buca. È il pomeriggio di mercoledì 7 agosto quando un gruppo di residenti allerta l’azienda Acea perché sulla strada che collega il quartiere alla via Prenestina, si è aperta una nuova buca ma questa volta dallo “squarcio” fuoriesce acqua. Dopo poco, sul posto, anche una pattuglia dei vigili urbani, così come avvenuto anche per l’episodio precedente.

Via di Casal Bertone, la via dei rattoppi

La buca, nel frattempo, è stata chiusa asciugando l’acqua ma ai residenti non basta perché continuano a chiedere, sempre più a gran voce, la manutenzione della strada che ormai può essere definita “la via dei rattoppi”. Già perché la strada è stata più volte, fino ad ora, oggetto di interventi “last minute” senza essere riqualificata completamente come nel caso di rattoppi a seguito di interventi per la messa in opera dei servizi.

I cittadini insorgono: “E’ arrivato il momento di una riqualificazione degna”

“Dalla buca continua a fuoriuscire acqua – ha spiegato Dario Antonini del comitato di quartiere Casal Bertone – Una buca che, ricordiamo, si è aperta a soli 20 metri dalla piazza Santa Maria Consolatrice, centro nevralgico del quartiere”. Ha aggiunto: “E’ arrivato il momento che questa strada venga rifatta in maniera dignitosa, ne va della nostra sicurezza e della nostra incolumità”.