“Via di Casal Bertone è un disastro”, dopo le promesse, i cittadini chiedono i fatti

Una delibera municipale dello scorso dicembre autorizza i lavori per il rifacimento del manto stradale di via di Casal Bertone, arteria principale dell’omonimo quartiere. Un intervento che i residenti aspettano da tempo chiedendone a gran voce l’immediata realizzazione. La strada, attualmente dissestata con il manto sgretolato e con le che ha subito già un primo intervento lo scorso anno (da via di Portonaccio alla piazza), ad oggi è parzialmente completa.

“E’ una strada importante per il quartiere, consente ai residenti di raggiungere la A24 e funzionale per ogni spostamento – ha detto Dario Antonini presidente del comitato di quartiere – E’ necessario usare ogni euro del bilancio municipale per opere importanti e non per progetti secondari – dunque la richiesta – Chiediamo che l’iter burocratico venga velocizzato, consentendo agli operai lavorare in totale sicurezza e prima che succedano disgrazie. Inoltre, dal comitato: “La salute e sicurezza dei cittadini passa anche attraverso strade sicure e attraversamenti pedonali che non ne mettano a rischio la vita”.

Abbiamo raggiunto la presidente del IV Municipio, Roberta Della Casa, che ai nostri taccuini ha spiegato: “Stiamo lavorando per velocizzare i tempi, per via di Casal Bertone è già pronta la determina di traffico a partire dal 16 maggio”.