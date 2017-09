Avvistati topi alla scuola Randaccio: i genitori si offrono per la pulizia

“Avremmo voluto che la scuola avesse chiuso in questi giorni tra trappole e derattizzazioni”. E’ questo il commento stizzito di Filippo Folatello, rappresentante dei genitori al consiglio della scuola materna Randaccio di Casal Bertone. Qui sono state ritrovate feci di ratti e sono stati avvistati topi scorrazzare tra i corridoi.

Topi e escrementi alla materna Randaccio

La storia è iniziata già lo scorso 7 settembre. “Le maestre hanno ripreso servizio – ha spiegato Folatello – e sono spuntati fuori due topolini così la coordinatrice ha inviato una richiesta al Comune per fare in modo che i locali venissero controllati”. L’11 settembre, quindi pochi giorni prima del suono della campanella, la ditta incaricata ha posizionato le trappole “in quel frangente i topi sono spariti”, ha continuano il rappresentante dei genitori. La tregua però è durata poco: il 18 settembre sono stati nuovamente avvistati: “Insieme alla coordinatrice abbiamo deciso di prendere parte alle richieste e abbiamo inviato anche noi genitori due comunicazioni al Municipio, al Comune, all’ufficio igiene”.

L’epilogo

“E’ stato deciso che dalla serata di mercoledì fino a venerdì saranno disposte le trappole, poi di mattina verranno tolte e nella giornata di lunedì sarà fatta la disinfestazione con materiale chimico all’alba, dalle 5 alle 7”, ha spiegato Folatello. “Per noi è assurdo che la scuola rimanga aperta infatti molti genitori hanno deciso che in questi giorni non manderanno i figli in classe e per le pulizie di lunedì mattina ci siamo offerti di aiutare le insegnanti”.

“La presidente lasci la delega alla scuola”

Parole dure quelle del capogruppo dem Massimiliano Umberti: “La presidente lasci la delega alla scuola se non è capace di programmare una derattizzazione nelle scuole dove è in gioco il presente dei più piccoli, la lasci a qualcuno più competente”. Ha aggiunto: “E’ incredibile come riesca fare danni pur non facendo nulla”