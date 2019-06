Casal Bertone: strade nuove ma senza strisce pedonali, monta la rabbia nel quartiere

Strade nuove ma senza strisce pedonali. Siamo a Casal Bertone, uno dei quartieri del Municipio IV a guida cinque stelle. Nonostante i lavori di rifacimento del manto stradale siano stati conclusi ormai da più di un mese, ancora non c’è traccia di segnaletica orizzontale, nello specifico di strisce pedonali all’incrocio tra via di Portonaccio con via Arimondi e via di Casal Bertone. Non solo: anche le strade adiacenti la più centrale piazza di Santa Maria Consolatrice attendono questa tipologia di interventi.

Dal comitato: "Le strisce pedonali sono necessarie per evitare tragedie"

Monta la rabbia tra gli abitanti del quartiere che denunciano la pericolosità degli incroci: “E’ necessario mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali soprattutto in prossimità degli incroci e delle fermate degli autobus” ha commentato Dario Antonini, membro del comitato di quartiere Casal Bertone. Nella mattina di martedì, un’altra, ennesima segnalazione all’amministrazione capitolina: “Le auto su via di Portonaccio raggiungono spesso elevate velocità, le strisce sono visibili di giorno e di notte e servono per evitare tragedie” ha concluso Antonini.

I lavori del Dipartimento sono in "completamento"

“I lavori in via di Portonaccio sono di competenza del Dipartimento Simu e sono in completamento – ha spiegato Andrea Mariotti, assessore all’urbanistica della giunta Della Casa – è necessario del tempo dalla posa del tappetino alla realizzazione delle strisce per consentire la presa delle vernici”. Ha concluso: “I lavori saranno ultimati a breve”.