A Casal Bertone i marciapiedi non esistono più: "Da tre settimane segnaliamo rifiuti non raccolti"

Sono stanchi, esasperati e arrabbiati i residenti di Casal Bertone nel Municipio Roma IV che da settimane vivono tra strade diventate ormai vere e proprie discariche a cielo aperto. Da via Mirri a via Portonaccio e largo De Cristoforis, da un angolo all’altro del quartiere le cartoline di degrado sono sempre le stesse e i residenti assicurano: “La maggior parte delle strade versa in queste condizioni”.

"I marciapiedi sono diventati impraticabili"

I cassonetti posizionati lungo le strade, soprattutto in via Portonaccio nei civici compresi tra i numeri 43 e 71, vengono svuotati ma i rifiuti lasciati a terra non vengono rimossi, intanto però i cassonetti vengono spostati sempre più verso la strada e conferire i rifiuti è diventato anche pericoloso. “I marciapiedi sono diventati impraticabili – ha commentato un residente – distese di rifiuti impediscono ai passanti di percorrerli e nessuno, né Ama né il Municipio, risponde alle nostre richieste di intervento”.

Nessuna risposta dalle istituzioni

“Da tre settimane continuo a segnalare la presenza dei rifiuti, e dopo aver contatto gli uffici Ama sono stato costretto a contattare anche la polizia locale perché la situazione è diventata insostenibile - ha concluso un residente – accompagnare i nostri figli al centro estivo di via Mirri significa fare gimkana”.