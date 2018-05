Casal Bertone si rifà il look: lavori in corso per le strade del quartiere

"Vogliamo le opere pubbliche che ci spettano": avevano esordito così gli abitanti del quartiere Casal Bertone, insieme al comitato, alla vigilia di una ennesima manifestazione con l’obiettivo di attirare l’attenzione delle istituzioni sui disagi dei cittadini. Era il 16 febbraio di quest’anno, qualche giorno più tardi ci sarebbe stata una “pedalata in bicicletta” per mostrare lo stato di abbandono delle strade. “Le nostre istanze prima accolte e poi dimenticate” avevano commentato, tra i disagi maggiori il manto stradale di via di Casal Bertone.

Dopo Casal de’ Pazzi interventi a Casal Bertone

A partire dalla giornata di lunedì, dopo continue richieste da parte del comitato di quartiere, sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale in alcune delle vie di Casal Bertone. "Le strade del IV municipio necessitano di manutenzioni importanti ma tra quelle maggiormente ammalorate ci sono senza dubbio quelle del quartiere Casal Bertone" ha commentato la presidente del Municipio Roma IV, Roberta Della Casa. Sui lavori in corso sulle strade del quartiere Casal Bertone ha puntualizzato: "Ci eravamo dati un obiettivo e lo avevamo annunciato ai cittadini residenti ed oggi stiamo mantenendo quella promessa con il rifacimento dell’intero manto stradale di via Fieramosca, via Di Casal Bertone e via Pollio".

"Restituiremo una viabilità soddisfacente"

Sui progetti futuri la minisindaca del Tiburtino ha concluso: "Dopo il quartiere di Casal de pazzi dove abbiamo completato Via Palombini e Via Ciciliano possiamo andare avanti con il nostro piano di risanamento, ci vorrà un po’ di tempo ma restituiremo una viabilità soddisfacente al IV Municipio".

