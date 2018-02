“Vogliamo le opere pubbliche che ci spettano”: Casal Bertone alza la voce

Dal completamento e l’apertura del nuovo mercato alla riqualificazione di via di Casal Bertone, senza dimenticare il parcheggio dove dovrebbe sorgere la casa del quartiere. Sono queste le richieste che il comitato di Casal Bertone vuole portare ancora una volta all’attenzione delle istituzioni e lo fa organizzando una “pedalata” in bicicletta.

“Le nostre istanze prima accolte, poi cadute nel vuoto”

“Si tratta di progetti approvati, finanziati e mai realizzati – hanno spiegato a Roma Today dal comitato di quartiere - E a oltre un anno dall’insediamento delle giunte di Roma Capitale e del Municipio IV, niente è stato fatto se non annunci e promesse”. Dopo una prima richiesta di intervento, infatti, il comitato di quartiere proprio nei giorni scorsi ha protocollato presso gli uffici del Municipio e alla presidente Della Casa un sollecito perché “in un primo momento le nostre istanze sembravano state accolte dall’amministrazione poi invece ad un certo punto sono cadute nel vuoto e non abbiamo più avuto nessun riscontro” hanno fatto sapere ancora dal comitato.

Il disagio in via di Casal Bertone

Intanto via di Casal Bertone è “bombardata” con buche e manto stradale dissestato, ma c’è di più: “Con il passaggio dei mezzi pesanti si avvertono delle vibrazioni ai palazzi che sono collocati lungo la strada” hanno aggiunto. E così per catalizzare l’attenzione sulle problematiche del quartiere la pedalata nella mattina di sabato 17 febbraio alle ore 10.00. “Saremo in strada per ricordare ancora una volta che Casal Bertone non si arrende e non dimentica gli impegni presi. Invitiamo a partecipare tutte le organizzazioni e le associazioni democratiche del quartiere e della città”.