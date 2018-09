A Casal Bertone la neve è eterna: i rami post imbiancata sono lì da febbraio

Rifiuti sparsi, rami abbandonati e isolati con nastri di sicurezza, alberi dalle altezze incredibili: benvenuti in via Galliano, nel quartiere Casal Bertone del Municipio Roma IV. La strada tra poco meno di una settimana sarà percorsa ogni giorno da decine e decine di bambini che frequentano la scuola Randaccio, situata proprio a ridosso della via e tra i residenti crescono rabbia e indignazione.

“I bambini non meritano questo schifo”

“I bambini non meritano questo schifo”: è stato il commento di alcuni dei residenti del quartiere che a Casal Bertone aspettano ancora la rimozione dei rami caduti durante la nevicata dello scorso mese di febbraio. “I rami sono presenti anche all’interno del giardino della scuola – hanno aggiunto – Ama non è mai venuta a rimuoverli”. Non solo.

"L'altezza degli alberi è arrivata al secondo piano dei palazzi"

Nel quartiere di Casal Bertone a questo disagio si aggiunge anche la preoccupazione relativa alle altezze degli alberi che costeggiano via Galliano. "Da anni nessuno interviene per la potatura e gli alberi hanno raggiunto i secondi piani dei palazzi". A Casal Bertone c'è anche rassegnazione: "Abbiamo timore di contattare i numeri dedicati perché già immaginiamo il rimpallo di responsabilità per giustificare l'omissione del lavoro".

