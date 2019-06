Papa Francesco a Casal Bertone: ecco come sarà la disciplina di traffico

Cresce l’attesa a Casal Bertone per l’arrivo di papa Francesco. Domenica 23 giugno, il Santo Padre sarà nel quartiere del Tiburtino per celebrare il “corpus domini”. L’evento si svolgerà all’interno della chiesa di Santa Maria Consolatrice e vedrà il pontefice insieme ai fedeli percorrere anche brevi tratti di strada, circa un chilometro e 200 metri di processione. Il quartiere sarà blindato e a partire da mezzanotte del giorno 23 giugno e fino alla fine dell’evento la disciplina di traffico sarà diversa dal quotidiano.

Le strade oggetto di divieto di sosta e di fermata

Divieto di sosta sull’intera piazza Santa Maria Consolatrice, su via di Casal Bertone da civico 127 fino a via Asinari di San Marzano; in via Morozzo della Rocca il divieto vige sugli ultimi 20 metri in direzione di via di Casal Bertone e ancora sull’intera via Marselli e su via Antonio Baldissera dalla piazza fino a via Pianell. Il divieto di sosta e di fermata interesserà anche le vie Mezzocapo (da via di Casalbertone a via Perruchetti) via Ricotti nello stesso tratto e sull’intera piazza Cosenz e sull’intera via Govone.

Il divieto di transito nelle aree limitrofe all'evento

Il divieto di transito sarà valido a partire dalle ore 14.00 del 23 giugno in piazza Santa Maria Consolatrice, su via di Casal Bertone tra via Pollio e via di Portonaccio in ambo le direzioni, su via Morozzo della Rocca da via Perruchetti a via di Casalbertone, sull’intera via Marselli. Altre strade interdette al traffico veicolare saranno via Baldissera tra la piazza e via Pianell, via Mezzocapo tra via di Casalbertone e via Perruchetti, via Ricotti nello stesso tratto e sull’intera via Govone.

Inoltre a partire dalle ore 19.00 del 23 giugno piazza Santa Maria Consolatrice, via di Casalbertone e via di Portonaccio saranno interdette al traffico per il tempo necessario al passaggio della processione.