Opere pubbliche a Casal Bertone. Chi le ha viste? I cittadini interpellano la sindaca

Un nuovo mercato rionale, la casa del quartiere, servizi pubblici e giardini attrezzati: sono queste le costruzioni che Casal Bertone aspetta da anni. Già perché nel lontano 2005 è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Roma e una società privata, Cam srl: l’accordo prevedeva la costruzione di opere pubbliche in cambio di terreni pubblici edificabili. Nonostante però siano trascorsi 14 anni da quella firma, l’unica costruzione portata a compimento è il parco pubblico di via Morozzo della Rocca e il mercato di via Pollio, seppure in fase di conclusione, è in uno stato di stallo da oltre tre anni.

I cittadini: "Aspettiamo da anni, siamo stanchi"

“Dopo tre anni di incontri, lettere inviate, assemblee pubbliche, dichiarazioni vaghe e promesse non mantenute, ci siamo stancati di aspettare e usiamo uno strumento democratico al quale la sindaca non si può sottrarre: un’interpellanza popolare”. Sono esasperati ma soprattutto arrabbiati i cittadini di Casal Bertone che si sentono presi in giro dal silenzio delle istituzioni. “Siamo ancora in attesa dopo l’ultima assemblea di gennaio con l’assessore all’urbanistica Montuori – ha spiegato Dario Antonini del comitato di quartiere – Sappiamo di una riunione di alcune settimane fa tra Municipio, Comune e Cam di cui non è ancora stato pubblicato il verbale”.

I ritardi rappresentano un "pericolo" per la realizzazione delle opere

Intanto, i ritardi nella costruzione e nel completamento delle opere rappresentano un “pericolo” per la realizzazione stessa. Già perché durante i lavori al mercato di via Pollio, in questi anni, sono stati rinvenuti reperti archeologici importanti che implicano una musealizzazione dell’area che ha però necessità di uno suo microclima e la sovrintendenza, come già anticipato, potrebbe porre un veto sulla fine dei lavori se si dovesse perdere altro tempo