Le opere pubbliche a Casal Bertone: chi le ha viste? Se lo chiedono in molti nel quartiere, soprattutto il comitato che da mesi aspetta una risposta da parte dell’amministrazione municipale per la convocazione di un’assemblea pubblica. “Ad ottobre ci hanno comunicato che a breve saremmo stati convocati, sono trascorsi tre mesi e non abbiamo ricevuto nulla – ha spiegato Dario Antonini – addirittura era stata paventata l’ipotesi di convocarla in Municipio ma questo avrebbe comportato l’esclusione di molti cittadini considerate le difficoltà logistiche per raggiungere la sede di via Tiburtina”.

Intanto Casal Bertone aspetta, da un decennio circa, che opere importanti per il quartiere siano realizzate. In alcuni casi, il mercato di via Pollio, completo solo parzialmente si sta già deteriorando. All’appello mancano tutti gli interventi e quindi: la riqualificazione totale di via di Casal Bertone, la casa del quartiere e il relativo parcheggio, la ristrutturazione della scuola di via Pollio e quella di via Ricotti per citare quelle più importanti. “In un anno e mezzo di governo da parte della nuova amministrazione abbiamo ottenuto solo una lingua di asfalto su via di Casal Bertone e un albero a Natale dello scorso anno, nulla di più – ha proseguito Antonini che esterna tutta l’amarezza per le promesse disattese – 19mila cittadini dimenticati così”.

Abbiamo raggiunto Federico Giacomozzi, presidente della commissione lavori pubblici che non ha aggiunto dettagli ai tempi e alle modalità di intervento nel quartiere ma semplicemente ha commentato: “La sede più opportuna per far conoscere eventuali novità ai cittadini del quartiere è l’assemblea pubblica”. La cui convocazione, però, i cittadini aspettano da mesi.