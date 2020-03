Municipio IV, chiudono i mercati saltuari e il mercato fisso di Casal Bertone

Chiudono i mercati rionali al Tiburtino, a deciderlo è una direttiva della presidente del municipio IV, Roberta Della Casa firmata giovedì ed entrata in vigore nella giornata di venerdì. “Un provvedimento restrittivo ma giusto e necessario per contenere il diffondersi del virus e tornare prima alla normalità” ha commentato ai nostri taccuini Daniela Giuliani, assessora al commercio del parlamentino di via Tiburtina.

I mercati chiusi nel municipio IV

Con la determinazione dirigenziale di venerdì è imposta la chiusura ai mercati rionali, tra questi: tutti i mercati saltuari a prescindere dalla categoria merceologica perché sprovvisti di strutture che consentano l’ingresso contingentato (stesse direttive anche per ambulanti e spuntisti); il mercato fisso di Casal Bertone perché non è provvisto di strutture adeguate a garantire le distanze di sicurezza richieste dal decreto del presidente del consiglio per contrastare il coronavirus e la chiusura di tutte le altre tipologie di mercati eccetto gli esercizi di vendita di generi alimentari, i cui lavoratori dovranno osservare disposizioni quali guanti e le mascherine.

Giuliani: "Comune sta lavorando a soluzione"

“Il Comune sta lavorando per andare incontro agli operatori affinché possano superare questo difficile momento anche economico” ha concluso la delegata al commercio della giunta Della Casa.