Tiburtino, nidi chiusi da giugno a novembre. Il Municipio: “E' tutto sotto controllo”

“È tutto sotto controllo, abbiamo a cuore il bene dei bambini, delle loro famiglie e degli insegnanti, cercheremo di creare difficoltà il meno possibile”. A parlare è Stefano Rosati, assessore alla scuola del Municipio Roma IV riguardo la chiusura di due strutture comunali da giugno a novembre per consentire interventi di adeguamento antincendio.

Gli asili nidi chiusi da giugno a novembre

Gli asili nido “L’altalena” e “Elefanti e topolini” di via Pollio e Vertumno a partire dal prossimo 15 giugno chiuderanno fino al 1 novembre per consentire alle ditte, aggiudicatrici degli appalti, di effettuare i lavori di manutenzione relativi all’adeguamento antincendio. Una scelta che ha scosso gli animi dei genitori e anche delle opposizioni al governo grillino del IV Municipio. “Vogliamo una soluzione, un’alternativa” spiegavano i genitori ai nostri taccuini nei giorni scorsi. In calendario sono state intanto segnate due date: il 6 e il 9 maggio quando i tecnici del Municipio incontreranno i genitori per spiegare modalità e tempistiche. E mentre il PD ha bollato il governo municipale come “incapace”, ha allo stesso tempo promosso la richiesta di una convocazione di consiglio straordinario per discutere della tematica, alla quale hanno aderito tutti i gruppi consiliari (Fratelli d’Italia, Lista Marchini, Forza Italia, Lega).

Rosati (assessore scuola M5s): "Incontreremo tutti i genitori

Il Movimento Cinque Stelle però rimanda le accuse al mittente e spiega: “Devono stare tutti molto tranquilli, la situazione è sotto controllo – ha aggiunto Rosati – Abbiamo intenzione di portare avanti un programma di adeguamento antincendio in tutte le strutture del territorio, c’è un impegno di fondi notevole e va rispettato, molte gare d’appalto sono state assegnate, altre sono in fase di assegnazione”. Sulle richieste dei genitori ha puntualizzato: “Incontreremo tutti i genitori, ci sarà la parte amministrativa del Municipio e ci sarò anche io”.