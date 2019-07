Casal Bertone: il comitato dona una meridiana in legno al quartiere

Quando i cittadini si adoperano per dare lustro al quartiere in cui vivono non lo fanno solo ripulendo le strade ma anche realizzando vere e proprie opere d’arte che poi mettono a disposizione della collettività perché: “Gli spazi comuni devono essere valorizzati” ci ha raccontato Luigino Lanciano.

Legno riciclato per costruire una meridiana al parco Conticelli

Di professione non fa l’artista ma ha messo a disposizione del quartiere il suo impegno, la sua fantasia e la passione per il bricolage. Lui è un membro del comitato di quartiere e proprio a nome dell’organismo ha donato a Casal Bertone una meridiana realizzata con legno riciclato che nella giornata di giovedì è stata installata all’interno del parco Conticelli. Al nostro giornale ha detto: “Per molti sembra che tutto finisca dietro l’uscio della propria casa, invece quello che abbiamo intorno va salvaguardato, il bene comune non deve essere abbandonato”. Luigino ha preso degli espositori di profumeria che erano stai buttati, ha condotto un po’ di ricerche in rete, catturato delle idee e pochissimi giorni di lavoro ha realizzato la meridiana anche grazie alla “spinta emotiva” avuta da un’amica del comitato.

Il comitato punta sulla salvaguardia del bene comune

"Un piccolo gesto che racconta la dedizione di un abitante storico del quartiere per Casal Bertone. Ci auguriamo che questo gesto possa essere un incentivo a prendersi sempre più cura del bene comune" hanno detto dal comitato a margine dell'installazione.