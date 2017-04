Casal Bertone aspetta il suo mercato: "Cantieri fermi, residenti non rispettati"

“Dopo 10 anni dall'approvazione del piano di riqualificazione del quartiere che conteneva, tra le altre opere pubbliche, la realizzazione del nuovo mercato, approvato nel 2005 dopo un lungo confronto tra cittadini, istituzioni e soggetti privati, Casal Bertone ne attende ancora l'apertura”. Ha esordito così Aurelia Battiglia, la presidente del comitato di quartiere che ha annunciato la manifestazione di sabato invitando istituzioni e cittadini alla partecipazione.

Qui a Casal Bertone esiste un’area cantierizzata da destinare al nuovo mercato rionale in via di Casal Bertone all’angolo con via Pollio e un mercato rionale già esistente, in via Cesare Ricotti, che aspetta però di essere trasferito perché in condizioni precarie. I cantieri sono iniziati già da molti anni, oltre dieci e da diversi mesi sono fermi. “ Da troppo tempo vediamo che i lavori per questa opera (quasi del tutto completata) sono bloccati, creando disagio e mortificando le legittime aspettative del quartiere – ha aggiunto Battiglia - Non possiamo accettare che i lavori rimangano bloccati, dopo l'uso di ingenti risorse, a causa dell'immobilismo delle Istituzioni, per un'opera pubblica che cittadini e operatori aspettano da decenni e che doveva essere realizzata contemporaneamente alle abitazioni private”.

A questo ha aggiunto: “L’attuale mercato è situato in una sede impropria e gli operatori attendono da tempo il trasferimento – ha continuato Battiglia – inoltre questa ennesima opera incompiuta rappresenta uno scempio per il quartiere”. Ha concluso: “E’ ora che le istituzioni tutte si prendano le proprie responsabilità e portino a termine i lavori, pertanto, le invitiamo all’assemblea di sabato così di concertare insieme proposte e soluzioni per capire quale intoppo si cela dietro allo stop dei lavori”.

L'appuntamento è fissato alle ore 10.00 di sabato 8 aprile in via Cesare Ricotti.