Il mercato di via Pollio resta invisibile. Il comitato: "Che fine hanno fatto le promesse di Della Casa?"

“In un’assemblea pubblica organizzata da noi nel settembre del 2016, la presidente Della Casa, promise davanti ai cittadini che le opere pubbliche sarebbero state portate a termine, ma in quattro anni non è stato prodotto nessun atto concreto”. A parlare è il comitato di quartiere Casal Bertone, qui gli abitanti aspettano il mercato di via Pollio da 12 anni e da quattro (ottobre 2016) i lavori sono completamente fermi.

Una struttura fatiscente, uno scheletro messo in sicurezza solo da bandoni che con il tempo si sono deteriorati anch’essi. Sotto, uno dei reperti più importanti della città: il ritrovamento di un tratto dell’antica via Collatina. Siamo in via Pollio, nel quartiere Casal Bertone del Municipio IV, dove il relitto urbano continua ad indignare i cittadini che ormai si sentono presi in giro dall’amministrazione Della Casa e temono che la sovrintendenza, come già annunciato più volte, possa mettere il vincolo archeologico e, non solo impedire i lavori, ma demolire anche quello che fino ad ora è stato costruito.

Già perché prima di procedere ai lavori di completamento della struttura è necessario effettuare un’operazione di musealizzazione dell’area. “E’ assurdo che per poche centinaia di migliaia di euro questo mercato stia così da anni – hanno aggiunto dal comitato – Quando poi l’amministrazione destina fondi a interventi meno importanti”. Per Casal Bertone l’assenza del mercato rappresenta un danno anche economico. Basti pensare che l’unico mercato in attività del quartiere è quello di via Cesare Ricotti che però dal 1960 è su “sede impropria e temporanea”.