Incendio a Casal Bertone: dodici auto in fiamme nella notte

Notte di fuoco a Casal Bertone. Sono dodici le auto distrutte e parzialmente danneggiate in seguito ad un incendio divampato in via Giovanni Pittaluga. L'allerta ai soccorritori poco dopo le 3:00 della notte fra il 2 ed il 3 giugno.

In particolare l'incendio è divampato in via Giovanni Pittaluga dal vano motore di di una Smart parcheggiata. Le fiamme si sono poi estese alle altre auto in sosta a spina di pesce sulla via. Spento il rogo dai pompieri la conta è di 12 auto coinvolte, sette distrutte e cinque danneggiate dal calore delle fiamme.

Domate le fiamme dai vigili del fuoco, intervenuti all'altezza del civico 15 della strada del IV Municipio Tiburtino con due squadre ed una autobotte, gli stessi hanno quindi allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia ed i carabinieri della Stazione Roma Casal Bertone che stanno svolgendo accertamenti sulle cause dell'incendio.

Secondo i primi riscontri non sarebbero state trovate evidenti tracce di acceleranti. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Duro il commento del Comitato di Quartiere Casal Bertone che su facebook denuncia: "Questa notte in via Pittaluga c'è stato un grave atto criminale che ha colpito dieci automobili parcheggiate. Con tanta rabbia e profondo sdegno, non essendo il primo episodio del genere, ci aspettiamo e chiediamo con forza maggiore presenza delle istituzioni nelle strade del quartiere, in particolare nelle ore notturne".