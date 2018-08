Giostre rotte a Casal Bertone, le associazioni: “Il Comune se ne faccia carico”

La struttura giochi presente all’interno dell’area di piazza Santa Maria Consolatrice, cuore pulsante del quartiere Casal Bertone, è rotta. Un telo arancione posto sul “tunnel” che collega le due torri della struttura ne delimita l’accesso ai bambini. “Chiediamo che il Comune se ne faccia carico” ha commentato l’associazione “Quello che davvero conta”.

"Il Comune intervenga"

“Spesso i cittadini propongono di avviare una raccolta fondi per il ripristino delle strutture carenti, all’interno del parco sarebbero opportuni interventi di riqualificazione mirati – ha spiegato Alessandro Pollice, portavoce per il IV Municipio dell’associazione – ma come associazione non sosteniamo questa idea, pensiamo piuttosto che debbano essere le istituzioni a farsi carico della spesa e della manutenzione delle aree, destinando capitale umano e economico al Servizio Giardini”.

"Le aree ludiche sono diventate un incubo"

A fare da eco alle parole di Pollice anche il presidente dell’associazione, Luca Borreale: “Le aree ludiche nel Comune da punto di incontro per bambini si sono trasformate in un incubo di incuria, ruggine ed erbacce. È un’emergenza al pari delle buche. Il Comune deve farle tornare una priorità e immediatamente pianificare una campagna di sistemazione”.