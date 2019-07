Casal Bertone: arriva il Papa e spariscono i cassonetti. Dopo due settimane non sono stati riposizionati

Un quartiere in festa per l’arrivo di Papa Bergoglio: Casal Bertone ha accolto con entusiasmo la visita del Santo padre lo scorso 23 giugno, ignaro che le misure precauzionali prese per l’evento sarebbero durante molto a più a lungo di qualche ora. Prima è toccato alla rimozione delle altalene da piazza Santa Maria Consolatrice, ripristinate dopo molti giorni e soprattutto dopo molti solleciti da parte dei cittadini e del comitato, poi ai cassonetti dell’immondizia.

Cassonetti rimossi in via Ricotti e via Baldissera

Con la differenza però che questi ultimi una volta rimossi non sono stati più riposizionati (almeno non ancora). E per un quartiere già in sofferenza a causa della quantità di spazzatura disseminata in ogni dove, come in moltissimi altri quartieri di Roma, l’assenza di 10 cassonetti si fa sentire eccome. A rimanere orfane dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti sono le vie Ricotti e Baldissera: “E’ inconcepibile che in un momento particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo, nel bel mezzo di un’emergenza rifiuti che sta inghiottendo la città, rimaniamo sprovvisti di altri cassonetti dove depositare i rifiuti” ha commentato basito Dario Antonini del comitato di quartiere.

Auto parcheggiate negli spazi dei cassonetti

Non solo, nelle vie in cui sono stati rimossi i cassonetti non sono stati apposti cartelli che indicano il divieto di sosta, per cui negli appositi spazi sono parcheggiate automobili: "Assurdo, 16mila persone private dei servizi" ha concluso Antonini. Quando saranno ripristinati i cassonetti? “Alcuni cassonetti sono stati riposizionati – ha spiegato Roberta Della Casa, presidente del IV Municipio – ma ne mancano ancora altri. Sollecito Ama tutti i giorni”.