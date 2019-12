Casal Bertone: buca transennata in via di San Marzano, cittadini: “Intollerabile, un quartiere abbandonato”

“È intollerabile che a due mesi dal rifacimento di un tratto di strada si crei una buca che può arrecare seri danni agli automobilisti, a chi va in bicicletta e ai mezzi Ama che hanno difficoltà a scaricare i secchioni”. È questa la denuncia lanciata dal comitato di quartiere Casal Bertone su quanto sta avvenendo su via Asinari di San Marzano negli ultimi giorni.

La buca "evidenziata" dai residenti, è stata transennata

Nel tardo pomeriggio di lunedì, su via Asinari di San Marzano si è aperta una buca. I residenti hanno immediatamente provveduto a segnarla con l’ausilio di bombolette spray prima che giungessero sul posto addetti ai lavori. La buca in serata è stata transennata con tutti i disagi che ne conseguono come la difficoltà di transito dei mezzi anche pesanti. “Difficoltà per i camioncini Ama durante il passaggio del ritiro rifiuti” hanno spiegato dal quartiere.

La rabbia di Casal Bertone: "Raramente si fa qualcosa di duraturo"

“Questo rappresenta drasticamente la condizione in cui si trova Casal Bertone: un quartiere abbandonato, nel quale raramente si fa qualcosa ma in maniera non strutturale e duratura” ha commentato Dario Antonini del comitato di quartiere. Arrabbiati e delusi i residenti giunti alla conclusione che: “Questa amministrazione è in perfetta continuità con quanto fatto, anzi non fatto, dalle precedenti giunte degli ultimi dieci anni”.